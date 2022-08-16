Премьера сериала состоится 25 октября 2022 года на Netflix.

Netflix выпустил первый тизер хоррор-сериала в формате антологии "Кабинет курьезов" Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities).

Представленное видео не является классическим трейлером, а скорее небольшим роликом о предстоящем сериале.

Уже известно, что сериал будет состоять из восьми уникальных историй в жанре ужасов, каждую из которых поставят разные режиссеры с отдельным актерским составом.

В частности, уже известно, что в сериале будут задействованы Руперт Гринт (франшиза "Гарри Поттер", "Дом с прислугой"), Бен Барнс ("Хроники Нарнии", "Мир Дикого Запада", "Каратель"), Эндрю Линкольн ("Реальная любовь", "Ходячие мертвецы"), Криспин Гловер ("Назад в будущее", "Ангелы Чарли"), София Бутелла ("Стартрек: За пределами Вселенной", "Kingsman: Секретная служба", "Экстаз"), Фарид Мюррей Абрахам ("Отель "Гранд Будапешт", "Лунный рыцарь") и многие другие.

Сам Гильермо дель Торо ("Хеллбой: Герой из ада", "Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Багровый пик", "Аллея кошмаров") станет продюсером и шоуранером всего сериала, а его два эпизода будут сняты на основе рассказов самого режиссера. Также он лично будет представлять каждый эпизод.

Премьера сериала состоится 25 октября 2022 года на Netflix, эпизоды будут выходить по одному в день.

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