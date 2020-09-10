Фильм собрал просто блестящий актерский состав - Дев Патель, Тильда Свинтон, Хью Лори, Бен Уишоу, Питер Капальди и Гвендолин Кристи.

Блестящая британская комедия "История Дэвида Копперфилда" (The Personal History of David Copperfield) появится в украинских кинотеатрах 8 октября 2020 года.

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Как сообщал "Вольга Украина", режиссером картины стал Армандо Ианнуччи, который до этого снял скандальную комедию "Смерть Сталина" и создал культовое шоу "Вице-президент". На этот раз один из лучших современных комедиографов мира взялся за классический, частично автобиографический роман Чарльза Диккенса.

По словам режиссера, еще с юности он задумывался, почему экранизации Диккенса напрочь лишены фирменной иронии автора и фокусируются только на драматических моментах.

"Еще когда я был в процессе постпродакшена "Смерти Сталина", я точно знал, что моим следующим фильмом будет "Дэвид Копперфилд" и что в главной роли я вижу Дева Пателя. Дев был моим первым и единственным выбором на роль Копперфильда, ведь он не только талантливый парень, но и сочетает в себе свет и силу. Это счастье, что он согласился на роль, потому что плана Б у меня не было", - рассказал Ианнуччи.

Фильм собрал поистине блистательный актерский состав: Дев Патель ("Миллионер из трущоб", "Лев", "Робот Чаппи"), Тильда Суинтон ("Доктор Стрэндж", "Отель Гранд Будапешт", "Суспирия", "Выживут только любовники"), Хью Лори ("Земля будущего", "Доктор Хаус"), Бен Уишоу ("Парфюмер: История одного убийцы", "007: Спектр", "Облачный атлас"), Питер Капальди ("Доктор Кто", "Пятая власть", "Малефисента") и Гвендолин Кристи ("Игра престолов", "Звездные войны").

В центре сюжета - история Дэвида Копперфилда, который прошел путь от никому ненужного сироты до известного писателя. Он всего достиг сам и был готов на безумия ради любви. Копперфилд – это живой символ эпохи, к которой хочется возвращаться снова и снова.

Ироническая адаптация классического романа является одновременно комедией, сатирическим взглядом на Викторианскую Англию, романом взросления и просто волшебной костюмной историей. Фильм уже вошел в топ-10 лучших картин первой половины 2020 года по мнению BBC и The Guardian, получил несколько наград на British Independent Film Awards, включая премию за лучший сценарий и лучшую роль второго плана для Хью Лори.

Кроме того, фильм удерживает высокий рейтинг в 93% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

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Автор: Марина Григоренко