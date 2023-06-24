Нашумевший мультсериал часто "предсказывал" события, которые случались в реальной жизни.

В мультфильме "Симпсоны" нашли эпизод, который мог предсказывать исчезновение батискафа "Титан". Похожие события были показаны в одной из серий еще в 2006 году.

Поклонники сериала нашли "пророчество" и снова утверждают, что "Симпсоны" будто бы предсказывали будущее. Речь идет о 10 эпизоде 17 сезона - о серии под названием "Отцовство Гомера", сообщает Daily Mail.

Так, Гомер Симпсон встретился со своим отцом, вместе они отправились на дно океана, чтобы искать сокровища. Персонажи видят обломки корабля, который очень похож на "Титаник". Затем они все-таки находят сокровища и пытаются их забрать.

Однако отец Гомера пропадает, когда на своей подлодке плывет вслед за огромной рыбой. Сам же Симпсон едва не погиб. В его подлодке внезапно заканчивается кислород, а затем он теряет сознание. В конце серии Гомер очнулся уже на суше, после комы.

В сети считают, что события в "Симпсонах" очень похожи на реальность, ведь у туристов, которые недавно решили отправиться на дно океана, чтобы увидеть затонувший "Титаник", тоже закончился кислород.

Исчезновение батискафа "Титан" - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что на месте крушения "Титаника" пропал батискаф с туристами. Вскоре стало известно, что компания-оператор пропавшей подлодки "Титан" заявила, что считает членов экипажа судна погибшими. На подлодке было пять человек: британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын, а также основатель компании OceanGate Стоктон Раш и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Уже найдены обломки "Титана". Из-за этого считается, что батискаф взорвался.

Что еще предсказывали в "Симпсонах"

Легендарный мультсериал, который впервые появился на экранах в 1989 году, покорил сердца зрителей. Новые серии "Симпсонов" выходили вплоть до недавнего времени. В одном их эпизодов создатели сериала высмеяли Путина и его длинный стол.

Многие считают, что "Симпсоны" предсказывают события. В эпизодах мультсериала находили немало "пророчеств", таких как бунт в Капитолии, выборы в США, смерти королевы Елизаветы II и много другое. В одной из серий создатели предсказали результаты Нобелевской премии, в другой - теракт 11 сентября 2001 года. Также авторы "Симпсонов" показывали финал "Игры престолов", возникновение вируса Эбола и многое другое.

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