В мультсериале показали правду о тиране, который ежедневно убивает мирных украинцев.

В мультсериале "Симпсоны", который уже не раз оказывался пророческим, высмеяли кремлевского лидера Владимира Путина. В 16-й серии 34-го сезона появился персонаж, в котором сложно не узнать диктатора.

Зовут героя Кирк Ван Хутен. Согласно сюжету, он - отец лучшего друга Барта, Милхауса, а также бывший муж Луан. Родился Хутен в 1965 году.

В новой серии показано, что Кирку не понравилась та история, которую преподавали в школе детям, поэтому он решил захватить власть в городе и сжечь все книги, чтобы рассказать горожанам свою версию истории. Это особенно перекликается с российским диктатором, который часто в своих выступлениях делает отсылки к искаженным историческим фактам.

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Лозунг героя в "Симпсонах" звучил как "Очистим историю ради вашей защиты" - здесь тоже можно провести параллель с правителем РФ, ведь войну в Украине он развязал якобы ради того, чтобы "защитить русскоязычное украинское население".

В одной из сцен Кирк Ван Хутен появился в кабинете за длинным столом - таким же, как и у Владимира Путина был во время переговоров.

Отметим, что в конце серии Хутен погиб - пока в реальной жизни с Путиным этого, к сожалению, не случилось, но весь мир с нетерпением этого ждет.

Реакция соцсетей

"Шикарная серия, очень качественно обыгравшая маразм х*йла, особенно со столом"

"Этот длинный стол выглядит таким знакомым) И шутка о Чернобаевке была меткой и уместной. Спасибо команде за отличный дубляж!"

"Вот только голос инспектора Чалмерса как-то изменился, стал более молодым по сравнению с прошлыми сезонами"

"Блин, какие же вы крутые) Спасибо за перевод"

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