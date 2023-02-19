Сразу в нескольких сериях можно заметить "подмену" актеров.

Легендарный сериал "Друзья" вышел на телеэкраны еще в 1994 году. История получила 10 сезонов и 236 серий. Сериал покорил сердца зрителей, многие до сих пор пересматривают "Друзей".

Однако не все замечали интересные киноляпы в сериале. Предлагаем вам необычные ошибки и проколы сценаристов, которые вы точно не замечали раньше.

Другие актеры

Сразу в нескольких сериях можно заметить "подмену" актеров. Так, в одной из сцен, снятой в кафе, перед камерами сначала сидит Моника, но затем вместо нее на диване рядом с другими персонажами оказывается неизвестная женщина.

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Второй такой "ляп" случился в одной из серий, снятой в квартире Моники. В этот раз "подменили" Рэйчел. Монтажеры не заметили, что у другой актрисы, которая стоит вместо Дженнифер Энистон, даже не так одежда.

Фамилия Рэйчел

Сценаристы, судя по всему, не пришли к общему мнению или же попросту забывали, как они назвали одну из главных героинь сериала. Рэйчел Грин часто "меняет" фамилию. В разных сериях ее фамилию пишут по-разному. Когда Росс отправлял ей приглашение на свою свадьбу, то фамилия Рэйчел была Greene, а когда героиня забирала посылку, на коробке было написано Green.

Знакомство "друзей"

Один из самых забавных киноляпов - это ошибка сценаристов. Они запутались в истории знакомства персонажей и допустили невероятный промах. Так, в первой серии "Друзей" мы узнаем, что Рэйчел и Чэндлер видят друг друга впервые, однако в последующих сериях оказывается, что он был другом Росса и знал Рэйчел еще давно.

Ранее УНИАН рассказывал, что в сериале "Великолепный век" нашли эпичные киноляпы.

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