В кадры часто попадала техника и то, что совсем не соответствует истории.

Турецкий сериал "Великолепный век" покорил сердца многих зрителей, однако мало кто замечал, что в некоторых сериях есть довольно эпичные киноляпы.

Создатели сериала не жалели денег на роскошные декорации. Сцены с походами и баталиями всегда снимались на фоне большой массовки, у актеров были красивые наряды. Однако уследить за всем не удалось. В одной из серий на заднем фоне можно заметить то, что едва ли вписывается в атмосферу сериала. Внимательные зрители точно могли заметить трактор, который почему-то попал в кадр.

Еще один ляп тоже связан с тем, что в кадр попал объект, совершенно несоответствующий тому времени. Создатели сериала "Великолепный век" старались снимать сцены походов не в городах, чтобы современные постройки не попадали в кадр. Однако однажды избежать киноляпа не удалось.

Видео дня

Так, в одной из сцен, где был задействован Ибрагим-паша, на заднем фоне внезапно появилась вышка. Едва ли режиссеры планировали, что в кадре окажется такой объект.

Однако вышку не "замазали", она осталась в сериале. Однако даже такие ляпы не повлияли на популярность "Великолепного века", ведь миллионы зрителей все равно любят этот сериал.

Напомним, ранее стало известно, что Нилюфер из "Великолепного века" круто изменилась, сейчас актрису не узнать.

Вас также могут заинтересовать новости: