Режиссер фильма "Дау. Дегенерация" прокомментировал скандал с истязаниями младенцев на съемках (видео)
Российский режиссер Илья Хржановский попытался оправдаться за издевательства над маленькими детьми во время съемок его фильма "Дау. Дегенерация".
Свою точку зрения режиссер высказал в программе "Осторожно, Собчак!".
Собчак задала режиссеру вопрос о младенцах, над которыми, по словам журналистки, "якобы делали опыты".
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"Над ними ничего не делали, никаких опытов. Со всеми этими младенцами находились медсестры и нянечки, это видно в кадре. Когда же младенцы плакали, когда их переодевали, это в принципе свойственно младенцам. И плач не означает выражение боли, а просто реакция на мир, - сказал Хржановский.
Собчак также поинтересовалась, получал ли режиссер разрешение на такие съемки.
"Это были младенцы из детского дома, от которых отказались родители. И мне было важно как раз показать этих младенцев. Разных. Которые не были абсолютно здоровы. Но это все согласовывалось с врачами, с теми учреждениями и так далее", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети вспыхнул скандал из-за издевательств над детьми из украинского приюта в фильме российского режиссера Ильи Хржановского.
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация".