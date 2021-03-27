В проекте остались 10 девушек, а две участницы покинули шоу.

В 4 выпуске «Холостяка-11» от 26 марта проект покинули сразу две девушки - Аня и Вика.

В 4 выпуске шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако узнал от друга, что участница проекта Анна Гузеева из Днепра якобы занималась эскортом.

«Меня разочаровало, что буквально через пару минут после нашего общения ты буквально так же общалась с моим другом. Я понял, что тебе не важен мужчина, как я. Тебе просто важно, чтобы рядом был любой мужчина», - сказал «холостяк» на церемонии роз.

«У меня нет для тебя розы», - добавил Михаил.

История о том, что она, возможно, была в эскорте, как отметил Заливако, может быть и фейком. «Важно происходящее здесь», - объяснил мужчина.

Так, несколько сайтов писали, о том, что Анна оказывала эскорт-услуги. Сама девушка утверждает, что это был заказной материал. Анна подала в суд на злоумышленницу и выиграла дело. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Также шоу покинула Вика, «холостяк» считает ее неискренней. Михаил сказал, что девушка постоянно прячется за масками.

«Мне так мерзко, у меня разочарование абсолютное», - прокомментировала Вика вылет из проекта.

Кто остался в шоу «Холостяк-11»

В проекте остались 10 девушек, они продолжат борьбу за сердце Заливако.

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Автор: Ольга Робейко