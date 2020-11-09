В 3 выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина попрощалась с тремя участниками.
Читайте также"Холостячка" 2 выпуск: кто покинул шоу (фото)
О том, как они отреагировали на вылет из проекта, пишет СТБ.
Еще до церемонии роз актриса выгнала из проекта самого агрессивного участника — Артема Шепеля. У себя на странице в Instagram холостяк отметил, что "покинул мыльную оперу".
Уже на церемонии роз Мишина не вручила бутоньерку Константину. После вылета из реалити он написал, что не увидел искренности в главной героине.
Сергей же выбрал позицию благодарности. "Ты глубокий, светлый человек, желаю настоящей любви и безмерного счастья", — написал мужчина.
В пятницу, 6 ноября, прошел 3 эфир шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Эфир удивил зрителей не только необычными свиданиями, но и появлением в нем бывшего партнера Мишиной из шоу "Танцы со звездами" Жени Кота.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram