Мишина ищет любовь на проекте / фото СТБ

В пятницу, 6 ноября, прошел 3 эфир шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. 

Эфир удивил зрителей не только необычными свиданиями, но и появлением в нем бывшего партнера Мишиной из шоу "Танцы со звездами" Жени Кота. Девушка позвала его, чтобы он помог разобраться в участниках.

"Холостячка" от 6.11.2020 - свидания 3 выпуска

Так, Ксения отправилась на групповое свидание, которое прошло на яхте, с Артемом Шепелем и Андреем Шатырко. Первый мужчина вел себя вызывающе во время встречи, начал говорить, что ни с кем не будет делить Ксению, разбрасывать стулья. После свидания Мишина приняла решение выгнать Артема "Мак-Грегора" из шоу.

Шепель и Шатырко / фото instagram.com/holostyak_stbua

На второе свидание с Ксенией пошел Алексей Тригубенко. Пара провела досуг за ездой на лошадях.

Алексей Тригубенко

Следующее свидание у "холостячки" было с Олесандром Эллертом. Они танцевали и мило общались. Мужчина получил розу от Мишиной.

Александр Эллерт / фото instagram.com/holostyak_stbua

Также в 3 эфире участники проекта демонстрировали свои таланты, что, несомненно, развлекло Ксению.

Фото СТБ

"Холостячка": кто покинул шоу

После церемонии роз проект покинул Константин Скрипачук, "холостячка" не вручила ему бутоньерку.

Константин Скрипачук / Скриншот

Кроме того, из проекта ушел Сергей Кириенко. "Холостячка" решила, что он борется не за ее сердце, а просто соревнуется с другими участниками.

Сергей Кириенко / фото instagram.com/sergeykiriyenko

"Холостячка": 3 выпуск 6.11, анонс эфира

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Автор: Ольга Робейко