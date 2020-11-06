Также в 3 эфире участники проекта демонстрировали свои таланты, что, несомненно, развлекло Ксению.

В пятницу, 6 ноября, прошел 3 эфир шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной.

Эфир удивил зрителей не только необычными свиданиями, но и появлением в нем бывшего партнера Мишиной из шоу "Танцы со звездами" Жени Кота. Девушка позвала его, чтобы он помог разобраться в участниках.

"Холостячка" от 6.11.2020 - свидания 3 выпуска

Так, Ксения отправилась на групповое свидание, которое прошло на яхте, с Артемом Шепелем и Андреем Шатырко. Первый мужчина вел себя вызывающе во время встречи, начал говорить, что ни с кем не будет делить Ксению, разбрасывать стулья. После свидания Мишина приняла решение выгнать Артема "Мак-Грегора" из шоу.

На второе свидание с Ксенией пошел Алексей Тригубенко. Пара провела досуг за ездой на лошадях.

Следующее свидание у "холостячки" было с Олесандром Эллертом. Они танцевали и мило общались. Мужчина получил розу от Мишиной.

Также в 3 эфире участники проекта демонстрировали свои таланты, что, несомненно, развлекло Ксению.

"Холостячка": кто покинул шоу

После церемонии роз проект покинул Константин Скрипачук, "холостячка" не вручила ему бутоньерку.

Кроме того, из проекта ушел Сергей Кириенко. "Холостячка" решила, что он борется не за ее сердце, а просто соревнуется с другими участниками.

"Холостячка": 3 выпуск 6.11, анонс эфира

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Автор: Ольга Робейко