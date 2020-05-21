По требованию фанатов: на HBO Max выпустят режиссерскую версию "Лиги справедливости"

Картину покажут в 2021 году.

Американский режиссер и продюсер Зак Снайдер создаст режиссерскую версию «Лиги Справедливости» эксклюзивно для сервиса HBO Max.

Об этом режиссер рассказал во время сессии Q&A и подтвердили в Twitter HBO Max.

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Как известно, Снайдер проделал основную часть работы над «Лигой справедливости», но в 2016 году покинул проект из-за самоубийства дочери. Картину заканчивал режиссер «Мстителей» Джосс Уидон: он занимался пост-продакшном и финальным монтажом.

Уидон организовал масштабные досъёмки, из-за чего бюджет вырос до 300 миллионов долларов, и, как предполагают фанаты, изменил изначальный замысел фильма. Многие винят его в провале картины, которую раскритиковали за плохую графику и невнятный сюжет.

После этого поклонники Снайдера организовали масштабное движение, выступающее за выпуск Snyder Cut – режиссерской версии картины, на существование которой намекал и сам постановщик. К флешмобу присоединились в том числе и актеры Галь Гадот и Бен Аффлек, сыгравшие в «Лиге справедливости».

Ранее УНИАН писал, что звезда «Матрицы» Лоуренс Фишберн снимется в новом триллере.