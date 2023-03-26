Девушка актера Эрин Дарк появилась на публике с заметно округлившимся животом.

Известный британский актер, который обрел мировую популярность благодаря роли Гарри Поттера, впервые станет отцом. Возлюбленная Дэниела Рэдклиффа Эрин Дарк появилась на публике с заметно округлившимся животом.

Запечатлели Эрин и Дэниела, скорее всего, папарацци. Снимками Рэдклифф поделился в своем Instagram-блоге. Фотографии актер кратко подписал: "В процессе".

Беременность 38-летней Дарк подтвердил пресс-секретарь Дэниела Рэдклиффа в комментарии изданию The Mirror.

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"Дэниел и Эрин очень счастливы, что станут родителями. Они в восторге и не могут дождаться, когда станут семьей, которая состоит из трех человек", - пишет издание.

Отметим, что, скорее всего, беременность Эрин Дарк была запланированной, поскольку в 2022 году Рэдклифф заявил, что в 2024 году прекращает актерскую карьеру. Вероятно, он решит посвящать больше времени отцовству.

История любви Дэниела Рэдклиффа и Эрин Дарк

Актеры познакомились в 2012 году на съемках фильма "Убей своих любимых". Их "служебный роман" сначала был тайным, поскольку официально на тот момент Дэниел состоял в отношениях с Рози Котон. Однако в прессе довольно быстро начали ходить слухи о переменах в личной жизни, поэтому актер "Гарри Поттера" вскоре сообщил о новой возлюбленной.

Отметим, что Эрин Дарк на пять лет старше своего бойфренда - сейчас ей 38 лет, а ему - 33 года.

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