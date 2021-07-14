Мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны" появился в эфире 1 мая 1999 года.

Американский мультсериал "Губка Боб Квадратные Штаны" впервые появился на телеэкранах 1 мая 1999 года. При этом сам Губка Боб родился 14 июля 1986 года, как показано на водительских правах каждого персонажа в первом сезоне.

Первый сезон был настолько успешным, что разработчики решили продлить еще на несколько сезонов. В итоге в 2019 году было принято решение выпустить 13-й по счету сезон мультика.

Стоит отметить, что это первый по продолжительности показа анимированный сериал телеканала "Nickelodeon", обогнавший "Ох уж эти детки!" Настоящая популярность пришла к "Губке Бобу" после старта второго сезона и с тех пор оставалась на достаточно высоком уровне.

Действия анимационного сериала разворачиваются на дне Тихого океана, в небольшом вымышленном городке под названием Бикини Боттом, где главными действующими лицами являются представители морской фауны.

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Связано это с тем, что создатель сериала Стивен Хилленберг начал создавать мультфильмы и рисунки на тему жизни обитателей морского дна, ещё когда преподавал морскую биологию в Институте океанологии округа Ориндж в Дана-Пойнт. Но в 1987 году Хилленберг оставил институт, чтобы реализовать свою мечту - стать мультипликатором.

Хилленберг выпустил 12 сезонов мультсериала. Но 26 ноября 2018 года в возрасте 57 лет он умер от осложнений бокового амиотрофического склероза, который был диагностирован в марте 2017 года. При этом Nickelodeon (канал, который транслировал мультик) и аниматор Винсент Уоллер подтвердили, что мультсериал будет продолжаться даже после смерти его создателя. В феврале 2019 года Брайан Роббинс, новый президент Nickelodeon, поклялся, что "они будут производить мультсериал до тех пор, пока существует канал".

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Автор: Диана Могилевич