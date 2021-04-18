В финал шоу "Голос страны-11" из команды Тины Кароль идет Юлия Тимочко.

Следующей на сцену "Голоса страны-11" вышла команда Тины Кароль. Так, Юлия Тимочко, которую называют потенциальной победительницей шоу и украинской Адель, спела с группой KAZKA. Они исполнили мегахит "Плакала".

"Каждый раз, когда я слышу эту песню... Я обожаю ее. Юля, вы реально классный претендент на эту победу", - сказала Дорофеева.

"Благодарю вас, Саша, за эту легендарную песню... Юля, ты сегодня сияла, ты сегодня отпустила все... Ты сегодня звучала, а это и есть "Голос", - прокомментировала выступление своей подопечной Тина Кароль.

Далее на сцене появилась вторая участница команды Кароль Екатерина Гладий. Она выступила с секс-символом украинской сцены, солистом группы "Друга ріка" Валерием Харчишиным. В дуэте они спели хит "Так мало тут тебе".

"Вы прониклись друг другом... Это было очень круто, очень честно", - прокомментировал выступление Екатерины и Валерия Олег Винник.

"Катя, как ты запела... Ты чрезвычайно чувственно запела, ты убила здесь его", - сказала Кароль.

Далее Тимочко и Гладий спели с Тиной Кароль, они исполнили песню "Подруга".

Так, звездный наставник отдала Юлии 100%, а Екатерине - 0%. Зрители дали первой 41%, вторая вокалистка получила 59%.

Таким образом, Юлия Тимочко прошла в финал шоу "Голос страны-11".

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко