Стало известно, что сценаристом новой ленты может стать Кристофер Коламбус, который работал над оригинальной картиной.

Кинокомпания Warner Bros. планирует начать производство нового фильма "Гремлины", первая часть которого вышла еще в 1984 году. Создатели ленты хотят начать ее создание уже в этом году, сообщает издание Deadline.

Режиссером, по данным издания, может стать Кристофер Коламбус, который работал над оригинальным фильмом "Гремлины", а также известен по лентам "Гарри Поттер" и "Один дома". Также, вероятно, он напишет сценарий к новым "Гремлинам".

Лента рассказывает о продавце гаджетов, который на Рождество возвращается домой с необычным подарком для сына в старой коробке. В ней находится пушистый могвай Гизмо. К зверьку прилагается три важных правила: не мочить его, не выставлять на яркий свет и не кормить после полуночи. Мальчик нарушает эти правила и кормит животное, а оно рождает свое потомство. Как следствие, армия гремлинов сеют хаос в маленьком городке Кингстон-Фоллз.

К слову, "Гремлины" уже не впервые могут получить продолжение. Через 25 лет после премьеры на Max вышел мультсериал-приквел "Гремлины: Тайны могвая". В нем рассказывалось о первом владельце животного Сэме Винге.

Стоит указать, что пока студия Warner Bros. не комментировала возможное продолжение фильма и не объявляла начало его производства. Однако журналисты указывают, что кроме вышеупомянутой ленты, продолжение может получить картина "Балбесы" 1985 года.

Как известно, исполнительным продюсером обоих оригинальных фильмов был Стивен Спилберг. Правда, сейчас неизвестно, будет ли он участвовать в создании лент. Оба фильма снял режиссер Джо Данте, но, вероятно, на этот раз его режиссерское место займет Коламбус.

В "Балбесах" рассказывалось о группе детей, которые случайно нашли карту пиратских сокровищ. Они пытаются их разыскать. Их целью было использовать найденные деньги на покупку собственных домов в районе, который планируют расселить.

Пока точно неизвестно, будет ли фильм продолжением или римейком. В главных ролях в ленте появились актеры Шон Астин, Джош Бролин, Джонатан Ке Кван и Кори Фельдман.

Напомним, ранее вышел трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Стало известно, когда ждать продолжения и одновременно перезапуск истории о слепом адвокате.

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