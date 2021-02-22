Тренеры уговаривали девушек остаться на проекте.

На слепые прослушивания шоу "Голос страны" пришел известный в прошлом дуэт сестер Завальских "Алиби".Читайте такжеНа шоу "Голос страны" пришел муж Ольги Сумской (фото, видео)

Это было их первое выступление на сцене после 5 лет тишины. Они исполнили Barry Sisters - Chiribim Chiribom.

Девушки рассказали, что теперь их коллектив называется The Alibi Sisters. Им удалось развернуть все четыре судейских кресла.

Но девушки не остались в шоу, сказав, что будут продолжать свой творческий путь. На проект они пришли, чтобы начать перезагрузку.

Самые известные песни группы "Алиби"

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Автор: Ольга Робейко