Уже сегодня зрители узнают, кто из вокалистов победит в шоу.

В суперфинале "Голоса страны-11" зрители узнают имя победителя шоу. Сегодняшний эфир - последний в этом сезоне.

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"Голос страны-11": где смотреть суперфинал шоу

Трансляцию шоу "Голос страны-11" смотрите в воскресенье, 25 апреля, в 21:00 на телеканале 1+1.

"Голос страны-11" финал: онлайн-трансляция шоу

Кто будет бороться за победу в шоу "Голос страны-11"

Звезда интернета Тема Паучек в команде Монатика, "вокалист-душа" Сергей Лазановский занял место суперфиналиста в команде Дорофеевой, парень с уникальным женским голосом Сергей Нейчев поборется за победу в команде Олега Винника, а звезда из Ривне Юлия Тимочко - в команде Тины Кароль.

Как пройдет финал "Голоса страны-11"

Последний эфир "Голоса страны" 11 сезон будет проходить в три этапа, во время каждого из которых один из участников будет покидать шоу. На первом этапе участники будут исполнять новые песни, которые они до этого еще не пели. На втором - дуэтную композицию с тренером. На последнем - два финалиста исполнят песни из "слепых прослушиваний".

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

Отметим, полный выпуск "Голоса страны" можно посмотреть по понедельникам на 1plus1.video.

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Автор: Ольга Робейко