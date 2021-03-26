Премьера фильма запланирована на 28 июля 2021 года.

В сети появился первый трейлер супергеройской комедии «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad), являющегося самостоятельным сиквелом одноименного фильма 2016 года выпуска.

Читайте такжеРежиссер сиквела "Отряда самоубийц" новыми постерами анонсировал выход трейлераРолик опубликовали на YouTube-канале HBO Max.

Премьера фильма запланирована на 28 июля 2021 года. В этот же день он также станет доступен на платформе HBO Max.

Режиссером картины выступил Джеймс Ганн, которого ранее уволили с поста режиссера «Стражей галактики 3», а потом снова наняли.

Среди исполнительных продюсеров значится Зак Снайдер.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: трейлер

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: что известно о фильме

Новый Отряд самоубийц в фильме сыграют Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юль Киннаман, Джай Кортни, Даниэла Мелшиор, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Стив Эйджи, Флула Борг.

В фильме также появятся Питер Капальди, Нейтан Филлион, Сильвестр Сталлоне, Тайка Вайтити и другие.

Сюжет. Отряд собирают для того, чтобы разрушить нацистскую тюрьму на вымышленном южноамериканском острове Корто Мальтезе, где держат политических заключенных и проводят над ними эксперименты.

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Автор: Катерина Шварц