Главные роли в фильме сыграли Джон Красински, Натали Портман, Донал Глисон и Эйса Гонсалес.

Кинокомпания Apple TV+ показала первый трейлер приключенческого фильма-ограбления "Фонтан молодости" (Fountain of Youth) от режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Джентльмены", "Гнев человеческий").

В центре сюжета фильма – отчужденные родные брат и сестра, которые объединяются, чтобы отыскать знаменитый Фонтан молодости. Легенда, которой уже несколько тысяч лет, рассказывает о магическом источнике, который восстанавливает молодость каждого, кто из него пьет.

Главные роли в фильме сыграли Джон Красински ("Тихое место", "Воображаемые друзья", сериал "Офис"), Натали Портман ("Леон", "Черный лебедь", франшизы "Звездные войны", "Тор"), Донал Глисон ("Ex Machina", франшизы "Гарри Поттер", "Звездные войны"), Эйса Гонсалес ("На драйве", "Министерство неджентльменской войны", сериал "Проблема трех тел"), Лаз Алонсо ("Гнев человеческий", сериал "Пацаны"), Кармен Иджого ("Фантастические твари и где они обитают", "Чужой: Завет", сериал "Пингвин") и другие.

Видео дня

Фильм выйдет 23 мая 2025 года онлайн на Apple TV+.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2025 года на платформе Paramount+ состоялась премьера нового криминально-драматического сериала "Мобленд" от Гая Ричи, главную роль в котором сыграл британский актер Том Харди (трилогия "Веном", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Байкеры").

Также сейчас Гай Ричи работает еще над двумя полнометражными фильмами – боевиком "В серой зоне" с Генри Кавиллом (франшиза "Человек из стали", "Министерство неджентльменской войны", сериал "Ведьмак"), Джейком Джилленхалом ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Человек-паук: Вдали от дома") и Эйсой Гонсалес ("На драйве", "Министерство неджентльменской войны", сериал "Проблема трех тел"), а также драмой "Жена и пес" с Бенедиктом Камбербэтчем ("Власть пса", франшиза "Доктор Стрэндж", сериал "Шерлок"), Розамунд Пайк ("Исчезнувшая", "Солтберн", сериал "Колесо времени") и Энтони Хопкинсом ("Молчание ягнят", "Отец", франшиза "Тор").

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