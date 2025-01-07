УНИАН подготовил подборку главных новинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдут неординарный музыкальный байопик "Робби Уильямс: Better Man", гипнотический украинский документальный фильм "Фрагменты льда", боевик "Охота на воров 2: Пантера" с Джерардом Батлером и еще несколько новинок.

Киногурманов, тем временем, порадуют ретроспективные показы культового неонуарного триллера Дэвида Финчера "Семь".

В то же время онлайн на Netflix выйдет французский триллер "За жизнь".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Робби Уильямс: Better Man

Better Man (США, Великобритания, Франция, Китай, Австралия, 2024, драма/музыка/байопик)

Этот новаторский фильм основан на реальной истории головокружительного взлета, драматического падения и впечатляющего возвращения британской поп-звезды Робби Уильямса – одного из самых ярких певцов современности. "Better Man" сочетает в себе мюзикл и байопик с уникальной VFX-графикой от специалистов по спецэффектам, работавших над "Властелином колец", "Аватаром" и "Планетой обезьян".

Главная "изюминка" фильма заключается в том, что Уильямс в нем изображен не как человек, а как обезьяна – это и режиссер, и сам певец считают лучшим способом изобразить жизнь артиста.

Роль обезьяны исполнил Джонно Дэвис ("Kingsman: Тайная служба", сериал "Охотники"): его лица не будет в кадре, но зрители увидят все его движения, ведь актер снимался в специальном костюме с датчиками для захвата движений – как тот, что был на Энди Серкисе, когда он играл Голума во "Властелине колец".

При этом все песни в фильме исполняет сам Робби Уильямс.

Снял фильм австралийский режиссер-визионер Майкл Грейси ("Величайший шоумен").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 91% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 97% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,3 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Фрагменты льда

Fragments of Ice (Украина, Норвегия, 2024, документальный/биография)

Фильм представляет собой деликатное гипнотическое путешествие по видеоархиву фигуриста украинского ансамбля "Балет на льду" Михаила Стоянова, который гастролировал за границей в 80-х и 90-х годах. По этим кассетным записям его дочь воспроизводит незаурядную историю взросления: своего, своей семьи и общества в Украине в целом.

Лента смонтирована из домашних архивов семьи режиссера Марии Стояновой, для которой "Фрагменты льда" стал полнометражным дебютом после ряда короткометражных архивных фильмов. Оператором фильма считается отец режиссера – Михаил Стоянов, он же главный герой ленты.

Мировая премьера "Фрагментов льда" состоялась в рамках международного конкурса полнометражных фильмов на Visions du Réel 2024 года в Швейцарии. В Украине фильм получил сразу несколько наград 21-го Международного фестиваля документального кино о правах человека DOCUDAYS UA, в том числе главную награду в конкурсе DOCU/УКРАИНА.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Семь

Se7en (США, 1995, криминал/триллер)

С 9 января в избранных кинотеатрах Украины в рамках кинопроекта "Вернисаж культового кино" можно будет посмотреть неонуарный триллер "Семь" от американского режиссера Дэвида Финчера ("Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Социальная сеть", "Исчезнувшая", "Манк"). Именно этот фильм сделал его известным.

В центре сюжета фильма – детектив Уильям Сомерсет, ветеран уголовного розыска, который мечтает уйти на пенсию и уехать подальше от города и его грешных обитателей. Однако за семь дней до пенсии на Сомерсета сваливаются две неприятности: молодой напарник Дэвид Миллз и особо изощренное убийство. Острый ум опытного следователя сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает своих жертв за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором: вернуться к работе или уйти и передать дело своему менее опытному напарнику?

Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт ("Трилогия Оушена", "Бесславные ублюдки", "Вавилон", "Большой куш"), Морган Фримен ("Побег из Шоушенка", "Малышка на миллион долларов", "Бэтмен: Начало", "Иллюзия обмана"), Гвинет Пэлтроу ("Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Железный человек"), Кевин Спейси ("Красота по-американски", "Жизнь Дэвида Гейла", сериал "Карточный домик") и другие.

В целом фильм получил 29 побед и 44 номинации самых престижных фестивалей мира и сейчас занимает 19 место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDB.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 8,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Охота на воров 2: Пантера

Den of Thieves 2: Pantera (США, 2025, боевик/драма/криминал)

Это продолжение криминального экшена "Охота на воров" 2018 года о противостоянии криминальной банды и полиции Лос-Анджелеса в лице "Большого Ника" О'Брайена. На этот раз действие фильма переместится на Лазурное побережье в Марсель, где находится одна из крупнейших бриллиантовых бирж мира. "Большой Ник" преследует своего оппонента Донни Уилсона и становится частью банды, которая планирует дерзкое ограбление. На что согласен пойти О'Брайен, чтобы довести это дело до конца?

Главные роли в фильме исполнили Джерард Батлер ("Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Падение Олимпа", "Гренландия") и О'Ши Джексон-младший ("Годзила: Король монстров", "Медведь под кайфом", сериал "Оби-Ван-Кеноби"), вернувшиеся к своим персонажам из первой части.

Режиссером сиквела стал постановщик первого фильма Кристиан Худегаст ("Падение Лондона").

Будь моей невестой

L'heureuse élue (Франция, 2024, комедия/романтика)

Главный герой фильма – молодой парень, который влез в долги и вынужден снова просить помощи у своих богатых родителей. Чтобы получить деньги, он планирует сказать родителям, что женится на своей подруге-модели Эмили. Молодую пару приглашают в Марокко, чтобы познакомиться с семьей. Когда же Эмили отменяет поездку по дороге в аэропорт, парень решает взамен пригласить водительницу Uber сыграть роль невесты. Это только на выходные... Что может пойти не так?

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов.

Ленивцы. Успеть до обеда

The Sloth Lane (Австралия, 2024, приключения/анимация/семейный)

В центре сюжета – семья самых быстрых ленивцев в мире. После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает семейную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей и свою семейную реликвию.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Бернард: Миссия "Марс"

Bei Ken Xiong: Huoxing Renwu (Китай, 2023, приключения/фантастика/анимация/семейный)

Чтобы получить всеобщее признание, медведь-неудачник Бернард тайно проникает на корабль, отправляющийся на Марс. Вместе с болтливым роботом он должен выполнить опасное задание – поймать легендарного марсианского монстра. Однако именно из-за Бернарда, который не очень хорошо справляется с ролью супергероя, все идет наперекосяк.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,4 из 10 баллов.

За жизнь

Ad vitam(Франция, 2025, триллер)

В центре сюжета фильма – бывший спецагент, чью беременную жену похищают вооруженные люди прямо из их дома. Теперь он должен отыскать любимую и одновременно разобраться с призраками своего прошлого.

Главные роли в фильме исполнили Гийом Кане ("Видок", "Влюбись в меня, если осмелишься", "Не говори никому") и Стефани Кайар (сериалы "Борджиа", "Война миров").

Фильм станет доступен на Netflix с 10 января 2025 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы января 2025 года – на этой неделе на Netflix выйдет суровый вестерн "Первобытная Америка".

Марина Григоренко