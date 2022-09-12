Казацкий фэнтези "Максим Оса и золото Песиголовца" выйдет в прокат 13 октября 2022 года.

Вышел первый тизер украинского фильма "Максим Оса и золото Песиголовца".

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм должен выйти 13 октября 2022 года.

Создатели фильма отмечают, что он станет первой в Украине экранизацией комикса. Картина, снятая по мотивам одноименного комикса Ивана Баранько, представляет из собя триллер, щедро приправленный казацкими приключениями, детективными элементами и мотивами дарк фэнтези.

События фильма разворачиваются в 1636 году. Польский король платит дань казакам, чтобы предотваратить восстание. Золото везут в корчму Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из пяти казаков в корчму заворачивает полуживой казак с пустыми руками. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших побратимов и находит их изуродованные тела в глубине леса. Теперь, чтобы спасти свою жизнь и установить истину, Осе придется распутать ведьмацкую паутину и лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем.

Режиссером фильма выступил Мирослав Латик, а главные роли в ленте исполнили Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко, Владимир Гурин, Сергей Деньг, Альбина Корж, Анастасия Михальчук и другие.

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