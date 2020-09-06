Топ-7 фильмов со стильными актерами / фото REUTERS
Часто в приключенческих фильмах снимаются стильные и яркие актеры, которые запоминаются надолго.
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Эти фильмы скрасят ваш досуг, передает lux.fm.
На первом месте оказался фильм "Агенты А.Н.К.Л.". Главные роли играют Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер. На втором месте расположился триллер "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон. А вот замыкает тройку лидеров "Джентельмены".
Топ-7 приключенческих фильмов:
- "Агенты А.Н.К.Л.";
- "Взрывная блондинка";
- "Джентельмены";
- "Лига выдающихся джентльменов";
- "007: Координаты "Скайфолл";
- "Баллада Бастера Скраггса";
- "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
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