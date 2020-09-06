Топ-7 фильмов со стильными актерами / фото REUTERS

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Эти фильмы скрасят ваш досуг, передает lux.fm.

На первом месте оказался фильм "Агенты А.Н.К.Л.". Главные роли играют Генри Кавилл, Арми Хаммер и Алисия Викандер. На втором месте расположился триллер "Взрывная блондинка" с Шарлиз Терон. А вот замыкает тройку лидеров "Джентельмены".

Топ-7 приключенческих фильмов:

  • "Агенты А.Н.К.Л.";
  • "Взрывная блондинка";
  • "Джентельмены";
  • "Лига выдающихся джентльменов";
  • "007: Координаты "Скайфолл";
  • "Баллада Бастера Скраггса";
  • "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

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Автор: УНИАН