В мировой прокат новый фильм Кристофера Нолана выйдет 21 июля 2023 года.

Вышел первый тизер биографического фильма "Оппенгеймер" (Oppenheimer) Кристофера Нолана ("Начало", "Интерстеллар", "Тенет") об американском физике Роберте Оппенгемере, которого называют "отцом" атомной бомбы.

Как это обычно бывает с фильмами Нолана, "Оппенгеймер" собрал впечатляющий актерский состав. Так, роль Роберта Оппенгеймера исполнит ирландский актер Киллиан Мерфи ("Начало, "Завтрак на Плутоне", "Острые козырьки").

Эмили Блант ("Тихое место", "Круиз по джунглям") достанется роль жены Оппенгеймера Кэтрин, Мэтту Деймону ("Умница Уилл Хантинг", "Одиннадцать друзей Оушена") – роль директора Манхэттенского проекта генерал-лейтенанта Лесли Гроувса, а Роберту Дауни-младшему ("Железный человек", "Шерлок Холмс") – роль Льюиса Штрауса, печально известного председателя Комиссии по атомной энергии, который инициировал слушания, ставившие под сомнение лояльность Оппенгеймера Соединенным Штатам, и лишил ученого допуска к секретной информации.

Флоренс Пью ("Черная вдова", "Солнцестояние") сыграет члена Коммунистической партии США Джин Татлок, у которой был случайный роман с Оппенгеймером и которая была причиной серьезных проблем с безопасностью для правительственных чиновников. Также в фильме сыграет Рами Малек ("Не время умирать", "Дьявол в деталях") сыграет ученого, личность которого пока не раскрывается.

В мировой прокат новый фильм Кристофера Нолана выйдет 21 июля 2023 года.

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