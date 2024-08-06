Стали известны первые подробности новой киноленты.

Продолжению "Джона Уика 4" быть. Недавно телеканал "Lionsgate TV" подтвердил, что сейчас ведется работа над сериалом, события которого развернутся сразу после финала четвертого фильма. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что он будет называться "Джон Уик: Под высоким столом", а еще там появятся новые персонажи.

"Джон Уик оставил мир Высокого стола в шатком положении, и ряд новых персонажей попытаются сделать себе имя, тогда как некоторые из устойчивых персонажей франшизы останутся верными старому мировому порядку. Сериал объединит новое и старое и перенесет вселенную Уика в новую эпоху", - отмечают создатели кино.

Видео дня

Киану Ривз, который играет главную роль в лентах, также будет исполнительным продюсером сериала вместе с Безилом Иваником и Эрикой Ли. Сценаристом продолжения киноленты будет Роберт Левин.

Когда можно будет увидеть сериал на больших экранах - пока неизвестно.

Что известно о фильмах "Джон Уик"

Первый фильм "Джон Уик" вышел еще в 2014 году. В центре сюжета - бывший наемный убийца Джон Уик, который бросает вызов крупной преступной организации Высокий стол, на которую он когда-то работал.

Через три года на экраны вышел второй фильм, затем в 2017 году третий. Интересно, что главный актер Киану Ривз заявлял, что готов работать над франшизой до тех пор, пока она будет успешной. Поэтому в 2023 году мир увидел четвертый фильм с его участием. Интересно, что все эти киноленты отличаются впечатляющими сценами драк и гонок, а также захватывают неонуарной атмосферой со стильными костюмами.

Кстати, пятый фильм сейчас тоже находится в разработке.

Напомним, ранее стали известны первые подробности четвертого сезона "Бриджертонов".

Вас также могут заинтересовать новости: