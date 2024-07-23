В нем снова будет рассказываться история любви одного из членов семьи.

Стриминговый сервис Netflix показал официальный анонс четвертого сезона популярного сериала "Бриджертоны".

Не секрет, что каждый сезон фокусируется на одном из членов семьи Бриджертонов. Первый был посвящен Дафни Бриджертон и ее истории любви с герцогом Гастингсом. Второй сезон рассказывал об отношениях Энтони Бриджертона и Кейт Шармы. Третий акцентирует внимание на Колине Бриджертоне и его романе с Пенелопой Фезерингтон.

Что касается четвертого сезона, то стало известно, что он будет показывать историю Бенедикта (актер Люк Томпсон) и таинственной леди Софи Бекетт, с которой он познакомится на бале-маскараде.

"Добро пожаловать на брачный рынок, мистер Бриджертон. Следующий сезон будет посвящен истории Бенедикта", - говорится в описании анонса.

Точной даты премьеры пока нет. Однако сценаристка Шонда Раймс отметила, что на выпуск одного сезона сериала нужно примерно 2 года. Поэтому можно сделать предположение, что он выйдет на экраны в 2026 году.

"Netflix хочет все написать, а потом все снять, что очень противоречит тому, как я училась делать телевидение", - отметила девушка.

Что известно о сериале "Бриджертоны"

Сериал снят по мотивам романов-бестселлеров автора Джулии Куинн. Сразу после премьеры первого сезона на Netflix в декабре 2020 года лента стала популярной среди зрителей. Через два года второй сезон "Бриджертонов" не потерял своих поклонников.

А недавно вышли первые серии третьего сезона, в которых героиня Пенелопа Фезерингтон планирует найти себе избранника и выйти за него замуж. А из Европы вернется Колин Бриджертон, который и поможет стать Пенелопе желанной невестой для мужчин. Но во время этого плана он поймет, что и сам не против быть с ней.

К слову, события в сериале разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства, а все истории героев вымышлены.

Напомним, ранее Netflix показал трейлер четвертого сезона "Эмили в Париже".

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