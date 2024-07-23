Стриминговый сервис Netflix показал официальный анонс четвертого сезона популярного сериала "Бриджертоны".
Не секрет, что каждый сезон фокусируется на одном из членов семьи Бриджертонов. Первый был посвящен Дафни Бриджертон и ее истории любви с герцогом Гастингсом. Второй сезон рассказывал об отношениях Энтони Бриджертона и Кейт Шармы. Третий акцентирует внимание на Колине Бриджертоне и его романе с Пенелопой Фезерингтон.
Что касается четвертого сезона, то стало известно, что он будет показывать историю Бенедикта (актер Люк Томпсон) и таинственной леди Софи Бекетт, с которой он познакомится на бале-маскараде.
"Добро пожаловать на брачный рынок, мистер Бриджертон. Следующий сезон будет посвящен истории Бенедикта", - говорится в описании анонса.
Точной даты премьеры пока нет. Однако сценаристка Шонда Раймс отметила, что на выпуск одного сезона сериала нужно примерно 2 года. Поэтому можно сделать предположение, что он выйдет на экраны в 2026 году.
"Netflix хочет все написать, а потом все снять, что очень противоречит тому, как я училась делать телевидение", - отметила девушка.
Что известно о сериале "Бриджертоны"
Сериал снят по мотивам романов-бестселлеров автора Джулии Куинн. Сразу после премьеры первого сезона на Netflix в декабре 2020 года лента стала популярной среди зрителей. Через два года второй сезон "Бриджертонов" не потерял своих поклонников.
А недавно вышли первые серии третьего сезона, в которых героиня Пенелопа Фезерингтон планирует найти себе избранника и выйти за него замуж. А из Европы вернется Колин Бриджертон, который и поможет стать Пенелопе желанной невестой для мужчин. Но во время этого плана он поймет, что и сам не против быть с ней.
К слову, события в сериале разворачиваются в Лондоне эпохи Регентства, а все истории героев вымышлены.
Напомним, ранее Netflix показал трейлер четвертого сезона "Эмили в Париже".