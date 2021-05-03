Ранее Юлю "Зайку" называли фавориткой "холостяка", но он не поверил в ее искренность.

Участница проекта "Холостяк" Юлия Бельченко "Зайка" прокомментировала свой уход из шоу. На своей странице в Instagram девушка написала, что не знала, как бороться за сердце мужчины в компании девушек.

Читайте также"Холостяк" в 8 выпуске хотел выгнать сразу двух девушек, но что-то пошло не так (фото)"Зайка" заявила, что она не умеет проявлять чувства к партнеру. "Я не холодная и безэмоциональная, я просто не умею проявлять свои чувства", - поделилась она.⠀

"Эмоции отключились. Я перестала чувствовать что-либо. Даже слез больше не было. Просто шок и пустота внутри... Раньше, я не знала, что пустота страшнее раны...", - добавила Юлия.

Как Юлия Бельченко покинула шоу

Участница проекта "Холостяк" Юлия Бельченко покинула реалити во время 9-го выпуска.

Когда не находишь слов, лучше сказать, что их нет... Я не понимаю, зачем улыбаться, если ты этого не чувствуешь...", - начал "холостяк" своё обращение к Юле.

Также Михаил считает, что у "Зайки" нет никаких чувств к нему.

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Автор: Ольга Робейко