Инсайдеры указывают, что у режиссера картины напряженные отношения с актерами, играющими главных героев.

Американский сериал "Эйфория", который получил широкую популярность среди подростков во всем мире, оказался на грани закрытия. Последний, то есть второй сезон картины, вышел в феврале 2022 года, а после этого стало известно, что его продлят на третий сезон. Однако сейчас инсайдеры сообщили, что картину могут не выпустить, и вообще этот проект прекратит свое существование.

Новость о продлении сериала на новый сезон появилась еще 2 года назад, однако после того о съемках "Эйфории" не было ничего известно. По словам инсайдеров, проект может так и не увидеть свет, из-за проблем, которые возникли во время съемок.

Производство картины приостановили, вероятно, еще на начальной стадии. Причиной этому стала загруженность графиков актеров, сыгравших главных героев, в частности, Зендеи, Сидни Суини, Джейкоба Элорди и других. Эти артисты стали настоящими звездами Голливуда, которые теперь снимаются во многих картинах.

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Как пишет Telegram-канал ABOUT, сейчас между актерским составом и режиссером сериала Сэмом Левинсоном очень напряженные отношения. Между знаменитостями возникло сразу несколько конфликтов из-за сценария.

Левинсону пришлось переписывать его несколько раз, потому что сначала он не нравился Зендее, сыгравшей главную героиню Ру, а потом им была недовольна студия. Пока неизвестно, продолжили ли съемки нового сезона "Эйфории".

О чем сериал "Эйфория"

Сюжет сосредоточен на главной героине Ру Беннетт. Это молодая девушка с наркотической зависимостью. Она пережила передозировку и прошла реабилитацию. После возвращения домой девушка разочарована в мире и себе. Жизнь Ру меняется после знакомства с Джулс, новой девушкой в школе, которая также имеет непростую историю. Их дружба перерастает в романтическую симпатию.

Кроме того, в сериале изображены и другие подростки, связанные между собой. Они, как и главная героиня, сталкиваются с различными проблемами связанными с психологическим состоянием, отношениями, дружбой, сексуальностью, употреблением наркотиков.

Премьера первого сезона сериала состоялась 16 июня 2019 года. Второй сезон вышел на HBO Max 9 января 2022 года.

Напомним, ранее премьеру фильма "Микки 17" перенесли. Стало известно, когда ждать новую ленту с Робертом Паттинсоном.

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