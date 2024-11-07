Мир увидит фильм на три месяца позже.

Фантастическая комедия Бонг Джун Хо "Микки 17" с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет на экраны позже, чем ожидалось. Warner Bros. перенесла премьеру фильма с 31 января на 18 апреля 2025 года.

Причиной изменения стала необходимость освободить дату для байопика о Майкле Джексоне под названием "Майкл", режиссером которого является Антуан Фукуа.

"Когда дата 18 апреля стала доступной, мы сразу решили закрепить ее за "Микки 17". Мы рады новой дате и с нетерпением ждем, когда фильм будет доступен для зрителей в IMAX", - отметил представитель Warner Bros.

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О чем "Микки-17"

В фильме, снятом по мотивам научно-фантастического романа Эдварда Эштона "Микки-7", главным героем является Микки, робот-клон, созданный для опасной миссии колонизации ледяной планеты Нифльхейм.

Микки - "расходный материал": после каждой его смерти сознание переносится в новое тело. Однако, после очередного возрождения, Микки начинает осознавать свою индивидуальность и отличие от других клонов.

Во время одной из миссий Микки теряет связь с базой, а когда возвращается, обнаруживает, что ему уже нашли замену.

В фильме также снялись Стивен Юэн, Марк Руффало, Наоми Эки и Тони Коллетт.

Напомним, что вышел первый трейлер фильма "Мики 17" с Робертом Паттинсоном.

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