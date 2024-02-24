Женщина говорит, что очень испугалась.

Звезда сериалов "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и других киноработ, украинская актриса Анна Саливанчук, рассказала, как пережила страшную беду перед началом войны в 2022 году.

"Два года назад в этот день у меня была съемка, я была такая красивая, накрашенная, красиво одета, счастливая приехала домой после съемки и у меня случилась беда", - рассказала Анна у себя в Instagram.

Оказалось, что ее младший сын Никита сильно травмировался. Тогда мальчику было всего 1,5 годика.

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"Мой Никита упал со второго этажа их двухэтажной кроватки. И он не двигался 40 минут. Мы по встречной полосе ехали в больницу, делали ему все рентгены, он не двигался, был просто как мясо, это был ужас. Я пережила такой страх, что утром, когда сказали, что началась война, я даже не испугалась. Я смотрела на своего улыбающегося Никиту, который бегает и с ним все хорошо, ведь врачи сказали, что это был просто шок, поэтому он не двигался так долго. Я просто поседела за эти полтора часа, пока мы ехали, пока его обследовали", - добавила актриса.

Сейчас с Никитой все хорошо.

Напомним, ранее певица MamaRika рассказывала, что видела вещий сон о войне.

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