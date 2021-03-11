В клипе группа привлекла редкую птицу.

На этой неделе группа Go_A презентовала клип на песню "Шум", с которой в этом году представит Украину на Евровидении. В клипе группа привлекла редкую птицу, а это не понравилось зоозащитникам.

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Об этом сообщается на странице UAnimals в Facebook.

"Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе снято не обычную птицу, а представителя вида "Канюк степной", который в Украине находится под угрозой исчезновения. В середине прошлого века численность этого вида на нашей территории настолько уменьшилась, что его даже считали пропавшим. Сейчас канюк степной понемногу возрождается и на сегодня численность вида в Украине составляет около двух сотен пар. Это чрезвычайно шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений", - говорится в сообщении.

Интересно, что эта птица внесена в Красную книгу Украины. Эксплуатировать этих птиц можно лишь в исключительных случаях. При этом нужно иметь разрешение на это, хотя в нашей стране они не выдаются.

"UAnimals болеет за победы Украины на международной арене, но эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире", - говорится в сообщении.

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Автор: Диана Могилевич