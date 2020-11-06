Вышел посмертный альбом легендарного итальянского композитора Эннио Морриконе, который умер в июле этого года.
Читайте такжеВышел трейлер посмертного альбома Эннио МорриконеПластинка получила название Morricone Segreto. В нее вошли 27 композиций, среди которых семь не издававшихся ранее экспериментальных композиций Морриконе. Треки были написаны музыкантом для фильмов в период с конца 1960-х и до начала 1980-х, однако так и остались неизвестными.
Помимо неизданных вещей, в Morricone Segreto попали редкие треки и альтернативные версии композиций, передает 112.ua.
Это не очередной "сборник лучшего", а настоящее музыкальное путешествие по самому интересному периоду карьеры оскароносного Морриконе.
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