Несмотря на то, что суд уже принял решение в пользу Деппа, актриса сдаваться не планирует.

Недавно актриса Эмбер Херд полетела в Нью-Йорк, чтобы дать интервью Саване Гатри из ТВ-шоу Today на канале NBC. Журналистам она сказала, что судебный процесс и само решение были несправедливы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Херд пожаловалась на то, что многочисленные пользователи сетей выставили ее в плохом свете своими мемами и комментариями, и это якобы повлияло на решение присяжных. Но присяжных она не обвиняет, ведь у них "не было выбора".

"Как они могли вынести другое решение? Они сидели на этих местах и в течение трех недель выслушивали непрерывные показания от оплачиваемых сотрудников, а ближе к концу судебного разбирательства - от случайных людей. Я их не виню, я действительно понимаю. Он любимый персонаж и люди чувствуют, что его знают. Он фантастический актер", - сказала экс-супруга Джонни Деппа.

Эмбер также упрекнула своего бывшего возлюбленного в нечестности - она считает, что он заплатил свидетелям за их показания.

Отметим, когда Эмбер Хёрд призналась, что подложила в кровать Джонни Деппа фекалии, сеть взорвалась мемами.

Напомним, Джонни Депп закатил вечеринку за $300 миллионов в честь победы в суде над Эмбер Херд.

Вас также могут заинтересовать новости: