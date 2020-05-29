Первоначальное название фильма "Джон Вик" изменили из-за Киану Ривза

Изначально картина должна была называться Scorn.

Франшиза Чада Стахелски могла получить совсем другое название, если бы ни исполнитель главной роли Киану Ривз.

Как рассказал сценарист картины Дерек Колстад Comic Book, изначально первую часть хотели назвать Scorn (Ненависть). Однако Киану Ривз так часто называл проект именем киллера, что Lionsgate решила переименовать ленту.

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"Единственная причина, почему он называется "Джон Уик", заключается в том, что Киану продолжал именно так называть фильм. В плане маркетинга все звучало так: "Чувак, это бесплатная реклама уже на 4-5 млн долл. Так что теперь это "Джон Уик", - отметил Колстад.

По словам Колстада, теперь он не может представить фильм с названием Scorn и смена названия пошла проекту на пользу, поскольку в мире боевиков лучше заходят проекты с именами героев в названии.

Как сообщалось ранее, сценарист "Джона Уика" не исключает, что у фильма может быть еще несколько продолжений.

Напомним, что съемки четвертой части серии были отложены из-за коронавируса. Из-за этого премьеру "Джона Уика" перенесли на год - фильм выйдет не раньше мая 2022 года.

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