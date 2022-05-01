Съемки фильма под названием "Балерина" начнутся уже летом 2022 года.

Криминальная франшиза "Джон Уик" получит спин-офф под названием "Балерина", главную роль в котором сыграет Ана де Армас.

Такое заявление сделали представители кинокомпании Lionsgate на фестивале CinemaCon, сообщает Collider.

Представители кинокомпании также подтвердили, что съемки фильма начнутся уже этим летом.

Уже известно, что режиссером картины станет американец Лен Уайзман, наиболее известный по работе над франшизой "Другой мир". Сценарий к фильму напишет Шэй Хаттон, ранее работавший над фильмами "Джон Уик 3" и "Армия мертвецов".

Сообщается, что история расскажет о женщине-убийце, которая хочет отомстить людям, убившим ее семью. Персонаж де Армас уже появлялся в третьей части "Джона Уика" в образе юной балерины, которая тогда тренировалась, чтобы стать убийцей.

Другие подробности фильма, как и дата его выхода, пока не раскрываются.

Отметим, кубино-испанская актриса Ана де Армас получила широкую известность после ролей в фильмах "Бегущий по лезвию 2049", "Достать ножи" и "Не время умирать", а также благодаря бурному роману с Беном Аффлеком. Среди ближайших премьер с участием актрисы – шпионский триллер "Серый человек" и историческая драма "Блондинка", где она сыграет кинодиву Мэрилин Монро.

Кинофраншиза "Джон Уик" на данный момент состоит из трех боевиков, вышедших в 2014, 2017 и 2019 годах, которые рассказывают историю одноименного наемного убийцы, решившего уйти в отставку. События фильма разворачиваются в вымышленной вселенной, которую наполняют преступные кланы. Четвертая часть Джона Уика должна выйти весной 2023 года. Главную роль во всех фильмах исполняет Киану Ривз.

Как сообщал УНИАН, также на данный момент в разработке находится мини-сериал "Континенталь", который является приквелом "Джона Уика". Главные роли в нем исполнят Мел Гибсон, Колин Вуделл и украинка Марина Мазепа.