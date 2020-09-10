Режиссером фильма стал Дэвид Линч.

Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер "Дюны" от режиссера "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнева.

Сюжет охватывает половину первой книги вселенной Дюны и повествует о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич