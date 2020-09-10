Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
Кинокомпания Warner Bros. представила дебютный трейлер "Дюны" от режиссера "Бегущего по лезвию 2049" Дени Вильнева.
Сюжет охватывает половину первой книги вселенной Дюны и повествует о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис.
Другие новости по теме:
- "Семейство Кардашьян": телешоу закрывают "с тяжелым сердцем"
- Саша Барон Коэн снял сиквел "Бората" - СМИ
- Сериал "Ходячие мертвецы" закрывают - СМИ
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram