Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube

Сюжет охватывает половину первой книги вселенной Дюны и повествует о жизни Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис.

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Автор: Диана Могилевич