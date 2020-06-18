Netflix раскрыл дату премьеры финального сезона сериала "Дождь"

Фильм выйдет на экраны 6 августа этого года.

Третий сезон сериала "Дождь" выйдет на экраны уже 6 августа этого года. Стоит отметить, что этот сезон станет последним.

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Сервис опубликовал видео с актерами, которые сыграют в шести сериях сериала. В ленте снялись Альба Аугуст, Лукас Теннесен, Миккель Боэ Фельсгор, Лукас Леккен и Джессика Динне.

Картина расскажет об апокалипсисе. В мире появится страшный вирус, из-за которого дождь станет опасным для жизни человека. Те, кто сможет выжить, будут прятаться от него. По сюжету в начале сериала мужчина оставляет дочь и сына в бункере. Спустя годы сестра и брат выходят наружу и отправляются на поиски отца.

Как сообщал УНИАН, ранее Фильм "Прислуга" возглавил рейтинг популярных фильмов на Netflix.

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