Стася Ровинская играет в американской короткометражке главную роль.

Дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская, которую позвали на главную роль в американском фильме об Украине, уже показала первые кадры со съемок. Их она обнародовала у себя в Instagram-блоге.

Известно, что кинолента получит название "Slava My Freedom". В работе Джозефа де Кросса расскажут о том, как военнообязанные российские солдаты попадают в засаду местных украинских селян.

"Вчера была моя первая работа в американском кино, главная роль, кино об Украине и еще с однокурсницей. Жизнь непредсказуема. Пожелайте двум мечтательницам удачи", - написала в Instagram Ровинская.

"Стася, какая ты молодец!!! Поздравляю", "Успехов!", "Удачи вам! Вы заслуживаете такой работы", "Стасяяяя!!!! Как же это крууутооо!!!! Поздравляю тебя! Радуюсь очень за тебя!!!", - пишут поклонники.

Напомним, украинская телеведущая Снежана Егорова поддерживает жестокую политику Кремля, а вот ее дочь Стася, которая после 24 февраля уехала с мужем и детьми в США, не раз высказывала свою позицию в поддержку родной Украины. В связи с этим путинистка Егорова назвала свою проукраинскую дочь предательницей.

Также УНИАН писал, что Анастасия Приходько "накинулась" на Потапа, Яму и других мужчин, уехавших за границу во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: