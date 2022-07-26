Певица говорит - не знает, как реагировать на их возвращение после победы.

Украинская певица Анастасия Приходько выложила в Facebook пост на довольно болезненную для многих тему. Так, знаменитость спросила, как реагировать на возвращение после победы тех людей, которые во время войны скрывались за границей.

Речь идет о мужчинах, которые отправились в другие страны пересиживать опасное время. Их Настя назвала нахлебниками, упомянув имя рэпера Потапа, мультиартиста Монатика, хореографа Влада Ямы.

"Сегодня разговаривала с моим другом на тему того, как принимать наших мужчин в момент победы, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны!? Ну все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, и рядом стоит Патап, Влад Яма, Монатик и так далее… Мне говорить им: "Поздравляю с победой"? Или говорить: "Я так рада, что вы вернулись"... Или вроде: "О, как здорово, что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами: "Как тебе там было тяжело, слава Богу, что все хорошо"... Ну вот что? У меня есть одна версия, как их можно называть – "чангалисты". Короче, интересен был разговор с другом, но консенсуса в этой теме мы не достигли".

Отметим, чангалисты - это жаргонное слово, означающее нахлебника или незваного гостя на мероприятии.

В комментариях пользователи предположили, что таких мужчин нужно будет "поздравлять не с победой, а с 8 марта". Были и те, кто поддержал вышеперечисленных артистов, аргументировав это тем, что у всех свои обстоятельства.

Напомним, Анастасия Приходько рассказала о собственном ЛГБТ-опыте.

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