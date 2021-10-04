Ведущий звездного балкона Юрий Ткач отметил, что Дмитрий и Ольга - одна из сильнейших пар проекта.

В прямом эфире шоу "Танцы со звездами", состоявшегося в воскресенье, 3 октября, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили венский вальс.

Читайте также​​Участник украинского талант-шоу вывернул шею на глазах у судей (фото)На этот раз был киновечер, поэтому их пара вышла в образах героев фильма "Титаник". Их танец получился не только чрезвычайно чувственным и романтичным, но и технически сильным.

"Вам вальс очень идет. Выполнено классно, четко, слаженно. Хочется больше легкости наверху", - сказал Влад Яма.

Приглашенная судья шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева похвалила танец Дикусара и Харлан, назвав его зрелищным и чувственным.

Макс Чмерковский поставил паре 9, Илона Гвоздева -10, Екатерина Кухар - 7, Влад Яма - 7, в сумме получилось 33 балла.

Кто покинул шоу "Танцы со звездами" в 5 эфире

В воскресенье, 4 октября, Фагот и Тришина покинули шоу "Танцы со звездами". В эфире этого выпуска они исполняли вальс под песню Иванны Червинской "Вербовая дощечка". Это украинская народная песня, которая звучала в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

Фагот и Тришина не прокомментировали свой вылет, но успели сделать селфи с другими участниками проекта.

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Автор: Ольга Робейко