Документальный фильм "День независимости" выйдет в украинский прокат 24 августа 2023 года.

Вышел официальный трейлер документального фильма "День независимости" от режиссера игровых фильмов "Наши котики" и "Брама", а также одного из создателей передачи "СВ-шоу" с Веркой Сердючкой Владимира Тихого.

Лента, которую создатели характеризуют как искренний документальный портрет Украины и украинцев, выйдет в кинотеатрах 24 августа 2023 года, в День Независимости Украины.

Материал для ленты снимали 11 кинооператоров в разных уголках страны 24 августа 2022 года, на которое пришлась не только 31-я годовщина восстановления украинской государственности, но и полгода с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Эта лента изображает один День независимости глазами работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, ответственных за включение сигнала тревоги в столице, "пляжных" патрульных из Одессы, оператора противотанкового комплекса, минометной батареи, штурмовика ВСУ, 14-летней уборщицы паба в Харькове, художницы из Киева и народного депутата, который стоял у истоков провозглашения независимости Украины. Все эти люди создают увлекательную мозаику одного дня жизни Украины.

"День Независимости" является уже второй работой Владимира Тихого за время полномасштабного вторжения и своеобразным продолжением ленты "День украинского добровольца", которая получила награды Варшавского международного кинофестиваля, Sheffield Doc/Fest, и стала первой украинской картиной, приобретенной BBC.

Мировая премьера "Дня Независимости" состоялась в национальном конкурсе фестиваля Docudays UA. Также картина представлена в национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля, который пройдет 19-26 августа 2023 года.

Фильм создало кинообъединение "Вавилон’13", известное освещением Революции Достоинства и российско-украинской войны. В частности, сообщество документалистов известно по таким работам, как "Зима, что нас изменила", "Крепость Мариуполь" и "Железные бабочки".

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