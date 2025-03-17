Лента уже успела получить положительные отзывы критиков.

27 марта 2025 года в украинский прокат выходит комедийная драма с элементами детектива "С приходом осени" (Quand vient l'automne) от известного режиссера Франсуа Озона – одного из важнейших режиссеров "новой волны" во Франции. Зрителей ждет атмосферная бургундская деревня и неожиданные угощения.

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали пять интересных фактов о ленте, которая "мастерски балансирует между триллером и детективной интригой".

О чем фильм

По сюжету, поездка на осенние каникулы к бабушке Мишель не предвещает отдыха, ведь между ней и дочерью натянуты нити старых обид. Когда однажды пожилая женщина угощает свою дочь ядовитыми грибами, полиция пытается выяснить, был ли это несчастный случай или же умышленное преступление. А тем временем в семье выплывают на поверхность все более тревожные тайны.

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Режиссер фильма

Франсуа Озон – один из самых ярких французских режиссеров современности. Его работы неоднократно участвовали в главных международных кинофестивалях, в частности, на Берлинале, Каннском и Венецианском, а также соревновались за премии Европейской киноакадемии, BAFTA и другие.

Мировую известность Озон получил благодаря своим фильмам "8 женщин" и "Бассейн".

В ролях

Главную роль в фильме исполнила 80-летняя Элен Венсан, известная по лентам "Особенные" и "По божьей воле". Она также является лауреатом премии "Сезар" 1989 года за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Жизнь – это длинная спокойная река".

Также в ленте сыграли Жозиан Баласко ("Проклятый газон", "Слишком красива для тебя"), Людивин Санье (сериалы "Новый папа", "Молодой папа") и Пьер Лоттен (сериал "Люпен", "Триумф").

Фестивальная история

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне в 2014 году, где она получила Приз жюри за лучший сценарий и "Серебряную ракушку" за лучшую мужскую роль второго плана.

Также фильм участвовал в конкурсных программах Лондонского и Стокгольмского кинофестивалей.

Что говорят критики

Фильм получил высокие оценки от международных критиков. Так, The Hollywood Reporter пишет о нем следующее: "Идеально срежиссированный, чтобы после просмотра вызвать жаркие споры о том, виноват ли персонаж X или Y, фильм "С приходом осени" мастерски разбрасывает подсказки и ложные следы, но всегда оставляет что-то непроизнесенным".

Между тем, Sensacine отмечает, что "новая работа Озона захватывает с первых минут: великолепная актерская игра, харизматичные персонажи и сюжет, который мастерски балансирует между триллером и детективной интригой", а Fotogramas называет ленту "совершенно уникальной черной комедией, в которой есть преступления, а также немало абсурда и щепотка трогательного безумия".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков.

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