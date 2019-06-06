Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске культового сериала "Друзья"
12:52, 06 июня 2019Кино и музыка
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Энистон заявила, что она очень хотела бы принять участие в перезапуске проекта. И есть вероятность, что это может случиться.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру / REUTERS
Американская знаменитая актриса Дженнифер Энистон рассказала о съемках продолжения сериала "Друзья".
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Об этом сообщает "Сегодня". Отметим, что сериал был сверхпопулярен в течение 10 лет, с 1994 года по 2004. Энистон сыграла в нем одну из главных ролей, ее героиню звали Рейчел.
Актриса стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden и в эфире она призналась, что Лиза Кудров, Кортни Кокс и она хотели бы снять эпизод-продолжение знаменитого сериала "Друзья", но у них есть некоторые недоразумения с мужским актерским составом.
Энистон заявила, что она очень хотела бы принять участие в перезапуске проекта. И есть вероятность, что это может случиться.
Как сообщал УНИАН, ранее звезды сериала "Друзья" поделились редкими фото.
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