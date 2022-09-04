После выхода сериала актеры получили народную любовь, а лентой искренне восхищались.

После выхода сериала "Поймать Кайдаша" многие его зрители признали - это лучшая многосерийная украинская лента. И нам тоже трудно с этим не согласиться. Поэтому возникает логичный вопрос - а будет ли второй сезон.

На него в эфире "Сніданку з 1+1" ответила Антонина Хижняк, актриса, безупречно сыгравшая Мотрю в "Поймать Кайдаша".

"Второго сезона никогда и не должно было быть, потому что Наталка (Ворожбит, - УНИАН.) писала по мотивам оригинального произведения. Увы, Нечуй уже больше ничего не напишет. Как по мне, это более честная позиция, когда она написала 12 серий и сказала: "На этом все". Это лучше, чем мы бы высасывали что-то из пальца, делали из этого "Санта-Барбару", - призналась актриса.

Напомним, после выхода сериала "Поймать Кайдаша" все украинское интернет-пространство обсуждало его. Творение украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Натальи Ворожбит побило все рекорды по просмотрам, а Facebook пестрел хвалебными отзывами. Почему же сериал, снятый по мотивам классической повести "Кайдашева сім'я" так сильно пришелся по душе украинскому зрителю - узнавайте по линку.

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