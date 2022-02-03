"И просто так…": почему миллионы фанатов рыдают над финалом сериала (обзор)

Этот сериал – как любимое вино, ты наслаждаешься каждым глотком и отчетливо помнишь, как впервые распробовал его вкус. Речь идет о продолжении "Секса в большом городе" - "И просто так…". Долгими зимними вечерами новые эпизоды сиквела возрождают воспоминания и эмоции, заставляют верить, что все в этой жизни просто, не стоит ее усложнять.

Многие фанаты культового сериала "Секс в большом городе" с нетерпением ждали выхода сиквела под названием "И просто так…". И вот в декабре 2021 года вышло продолжение приключений главных героинь – Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис). К сожалению, сексапильной блондинки Саманты зрители так и не увидели, но ее незримое присутствие чувствовалось в самых драматичных эпизодах.

УНИАН рассказывает, удалось ли шоураннерам "И просто так…" повторить успех предыдущих сезонов, не разочаровали ли новые эпизоды самых преданных поклонников и какие скандалы всплывали после выхода некоторых серий.

Сюжет "И просто так…": как первый и финальный эпизоды не на шутку разозлили фанатов

Уже в первом эпизоде сериала "И просто так…" зрителей ждало разочарование: как можно было "убить" любовь всей жизни Кэрри Брэдшоу – Мистера Бига? Полчища фанатов атаковали создателей шоу сразу после выхода серии, негодованию не было предела. Ради него веселая и неорганизованная писательница бросила свою прежнюю жизнь, даже переступила через себя, простив ему побег накануне свадьбы, а теперь его просто не стало…

Не меньшим шоком было и отсутствие главной "зажигалки" сериала "Секс в большом городе" Саманты. Все – из-за того, что сыгравшая ее актриса Ким Кэрролл не на шутку разругалась с Сарой Джессикой Паркер. Правда, эпизодически в самые трудные минуты в жизни сериальной Кэрри Брэдшоу она "появлялась".

И финальным "выстрелом" стала история с Мирандой и ее романом с Че Диас. Взрослая женщина влюбляется в небинарного стендап-комика, как девочка. Она с легкостью говорит своему мужу Стиву о том, что уходит от него. В финальном эпизоде Миранда вообще тотально разочаровывает, отойдя от образа самой мудрой героини сериала. Спойлерить не будем, скажем лишь: после этого не удивительно, что СМИ уже окрестили Че "самым ненавистным персонажем "И просто так…".

Скандалы вокруг сериала "И просто так…"

За продолжением "Секса в большом городе" следили не только поклонники, но и ярые скептики. Под "разнос" критиков попали и главные героини сериала: и негоже престарелым актрисам все портить и пытаться "реанимировать" прежних легких девушек, и наряды так себе, и даже внешность не та. Миранду "травили" за седые неокрашенные волосы, Кэрри – за морщины, Шарлотту – за располневшую фигуру.

Так, первый скандал разразился с выходом эпизода №1: Мистер Биг умер после тренировке на домашнем велотренажере Peloton. Акции производителя сразу же упали, в компании начали успокаивать покупателей.

Критиковали персонажей и за неудачный выбор нарядов, например, в шестой серии костюмеры перепутали традиционные индийские наряды, и вместо сари Кэрри Брэдшоу предстала в юбке и топе (называется это одеяние лехенга-чоли).

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Но куда громче был скандал после выхода 8 эпизода "И просто так…". Правда, возмутила эта серия только россиян, а все из-за того, что в ней новую очень состоятельную героиню-соседку Кэрри Лизетт называют "русской проституткой". Для бойкота сериала российские пользователи сети использовали хештег #metoorussian и потребовали извинений от создателей продолжения "Секс в большом городе".

Не обошлось без промахов и в 9 серии. Здесь вообще прозвучала антисемитская фраза, разозлившая многих фанатов "И просто так…". "Так это еврейский ужин? Вы же знаете, что Холокост – это фейк?", - говорит новый бойфренд Энтони, придя в гости к Шарлотте и ее мужу-еврею. Энтони ответил: "Пошел вон!". Но справедливому возмущению зрителей не было предела.

Сегодня, 3 февраля, вышел финальный эпизод сериала. Вангуем, что его раскритикуют за некую "мистическую" составляющую. Не будем раскрывать все карты, скажем лишь, что Кэрри услышит очень нужные ей слова от… покойного супруга. И вы не сможете сдержать слезы, когда Брэдшоу будет стоять на "их" с Бигом мосту в Париже…

В контексте скандалов не можем не упомянуть и нешуточные разборки в жизни актера Криса Нота, сыгравшего легендарного Мистера Бига. Сразу несколько женщин обвинили его в изнасилованиях. Поэтому, по информации СМИ, его даже вырезали из финального эпизода "И просто так…".

Персонажи "И просто так…": удалось ли им не потерять харизму

К героиням "И просто так…" есть масса вопросов, но они сделали главное: возродили в душе каждого фаната самые теплые и, казалось бы, недавние воспоминания. А помните, девушки, как мы себя сравнивали с персонажами "Секса в большом городе"? Как куролесили до утра и думали, что вся жизнь впереди, а возможности безграничны? Как жили легко и наслаждались каждым моментом? С этой задачей и Кэрри, не проронившая ни слезинки на похоронах Бига, и Миранда, переживающая новую молодость, и Шарлотта, не предавшая свои принципы, прекрасно справились. Они показали нам, что возраст – лишь цифры, потери – лишь старт для чего-то нового, а препятствия не помеха, если действительно чего-то хочешь.

Легкости героинь "И просто так…" можно лишь завидовать белой завистью: они красивы, полны энергии и идей. Начать жизнь с чистого листа – не проблема, влюбиться после смерти супруга – вовсе не грех, принять нетрадиционную ориентацию своего ребенка – запросто, если желаешь ему счастья. Да, все это о нашей великолепной тройке – Миранде, Кэрри и Шарлотте.

"И просто так…": повторил ли сериал успех предыдущих сезонов "Секса в большом городе"?

Две дебютные две серии "И просто так…" стали самыми просматриваемыми на стриминговой платформе HBO Max за всю историю. Это ли не успех?

Да, сериал критикуют, в нем находят "ляпы", но это не перечеркнет тот факт, что новые эпизоды наделали много шума в СМИ и соцсетях и принесли немалую прибыль его создателям.

Будет ли продолжение сериала "И просто так…"?

Пока официальных заявлений от создателей проекта не было, но можно предположить, что "И просто так…" продолжат на второй сезон. Ведь зрителей заинтриговали в 10 серии, показав новую влюбленность Кэрри и радикальные перемены в жизни Миранды. Всем интересно, что же будет дальше… Так что с нетерпением ждем новостей от шоураннеров.

Ольга Робейко