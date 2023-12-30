Что можно посмотреть на Новый год - всей семьей и в одиночестве.

Новый год - время хороших и добрых фильмов. Смешных и немного грустных, но обязательно волшебных во всех смыслах. Ведь когда еще верить в чудо, если не в новогодние праздники? Собрали лучшие фильмы на Новый год из разного времени и разных жанров - выбирайте, что больше нравится.

Рождественские каникулы, США, 1989

Старая-добрая комедия для семейного просмотра из серии фильмов, которые никогда не надоедают. Рождество для главы семейства Кларка Гризволда превратилось в настоящее бедствие - а ведь он просто хотел организовать идеальный праздник, чтобы со всеми традициями и как положено. Но, как говорится, хотели как лучше - а вышло как всегда. В итоге - много курьезных и смешных ситуаций по сценарию мастера семейных историй Джона Хьюза.

Привет семье! США, 2005

Трагикомедия с неповторимой Сарой Джессикой Паркер в главной роли. По сюжету Эверет Стоун приглашает свою невесту Мередит (Сару Джессику Паркер), чтобы отпраздновать Рождество в доме его родителей. Парень предупреждает, что его родня - из тех, кто говорит то, что думает, несмотря ни на что. Но если бы только это: родня Эверетта превращает жизнь Мередит в кошмар - этой городской "выскочке" не место в их семье.

Гарри Поттер и философский камень, Великобритания, США, 2001

Первый фильм о Гарри Поттере - это начало магии и чудес. И хотя лента не связана с новогодними праздниками, ее волшебство очаровывает с первой минуты. Атмосфера Хогвартса, сказочные создания, приключения и победа добра над злом - это то, чего так хочется под Новый год.

Игрушка, Франция, 1976

Еще один старый-добрый фильм с несравненным Пьером Ришаром в главной роли. Безработный журналист Франсуа Перрен наконец устраивается на работу в газету и получает задание - написать о магазине игрушек, принадлежащему (как и сама газета) миллионеру Пьеру Рамбаль-Коше. В магазине журналиста замечает сын миллионера - Эрик, и требует подарить ему Франсуа. И Пьер Ришар попадает в дом миллионера…

Четыре Рождества, Германия, США, 2008

Еще один комедийный фильм о семейном Рождестве. Кейт и Брэд долгое время живут вместе, но не решаются жениться - каждый опасается повторить горький опыт своих разведенных родителей. Поэтому каждый год на Рождество они улетают в новые отдаленные места, чтобы не встречаться с семьями. Но в этот раз их рейс отменили из-за тумана, а сами герои, не ожидая, стали героями новостного репортажа. Теперь у них не остается выбора, кроме как ехать к многочисленной родне.

Любите Куперов, США, 2015

Куперы - обычная американская семья, в которой родители мечтают о настоящем семейном Рождестве. Шарлотта и Сэм очень хотят сделать праздник в кругу близких, а вот их взрослые дети - не очень. Тем не менее, эта встреча происходит, но вместе с ней начинается настоящий рождественский хаос и суматоха.

Потерянное Рождество, Великобритания, 2011

Накануне Рождества в Манчестере появляется странный человек - он не помнит, кто он и что здесь делает. Но вскоре обнаруживает у себя удивительную способность: безошибочно определяет, что потерял человек и помогает это найти. Сможет ли он вернуть утраченное маленькому Гусу, у которого год назад погибли в автокатастрофе родители?

Семьянин, США, 2000

Еще одна старая рождественская комедия, которая занимает достойное место среди лучших фильмов этом жанре. У крутого бизнесмена Джека Кэмпбелла, которого играет Николас Кейдж, есть все прелести жизни: престижная должность, деньги, пентхаус, роскошное авто. Но после того, как он встречает темнокожего Санта-Клауса, все меняется. Каким-то утром Джек просыпается мужем своей первой любви и отцом прекрасных детей. А еще он - продавец покрышек и владелец старого минивэна. Какую жизнь выберет герой?

Счастливого Рождества, Великобритания, США, 2019

Трогательная мелодрама с названием рождественской песни Джорджа Майкла. Катарина, дочь югославских эмигрантов, и ее жизнь далеки от совершенства. Карьера певицы у нее не сложилась, временная работа эльфа стала временной, личной жизни - никакой, а из развлечений - только алкоголь. Но однажды она встречает Тома, и меняет свои взгляды на окружающий мир и саму себя.

Рождество кота Боба, Великобритания, 2020

Это сиквелом трогательной киноленты "Уличный кот по кличке Боб". История о крепкой дружбе мужчины с непростой судьбой и его котом. Благодаря коту Бобу уличный музыкант Джеймс завязал с наркотиками и нашел заработок, но накануне Рождества сотрудники ветеринарного контроля хотят отобрать животное у его хозяина. Неужели они смогут это сделать?

Переулок Сахарной трости, США, 2023

Новая американская комедия с Эдди Мерфи в главной роли. Его герой обожает Рождество и каждый год пытается выиграть конкурс на лучший декор дома, но безрезультатно. Чтобы исполнить свое желание, он подписывает странный контракт с эльфийкой Пеппер - и праздник превращается в настоящий кошмар для всего города.

12 рождественских свиданий, США, 2011

Романтическая комедия об истории девушки Кейт, которая получает возможность исправить свои ошибки и найти настоящую любовь во время Рождества. Кейт соглашается на свидание вслепую с парнем по имени Майлз, чтобы вызвать ревность у своего бывшего однако тот сильно не горюет - он нашел себе новую девушку. Тогда Кэйт, которая дала от ворот поворот Майлзу, понимает, что сделала глупость. Судьба дарит ей второй шанс: Кейт попадает во временную петлю и имеет возможность изменить ход событий.

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