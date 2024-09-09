В украинский прокат фильм выйдет 16 января 2025 года.

Кинокомпания Blumhouse Productions (франшиза "Астрал", "Человек-невидимка", " Черный телефон", "M3GAN") представила первый тизер жуткого хоррора "Человек-волк" (Wolf Man), который является перезапуском одноименного культового хоррора 1941 года.

В центре сюжета фильма – мужчина и отец из Сан-Франциско по имени Блейк, который наследует отдаленный дом в сельской местности Орегона после таинственного исчезновения отца. Поскольку его брак находится на грани краха, он убеждает жену вместе с дочерью посетить загородное поместье, чтобы отдохнуть от суеты города. Однако покой длится недолго: после приезда на семью нападает невидимое животное, заставляя их запереться в доме. С наступлением ночи Блейк начинает странно себя вести, превращаясь в нечто неузнаваемое. Поэтому его жене придется выбирать, является ли существо в их доме более опасным, чем то, что вне его.

Главные роли в фильме исполнили Кристофер Эбботт ("Бедные-несчастные", сериал "Ловушка-22") и Джулия Гарнер (сериалы "Изобретая Анну", "Озарк").

Снял нового "Человека-волка" Ли Воннелл ("Человек-невидимка", "Астрал: Часть 3").

В украинский прокат фильм выйдет 16 января 2025 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution.

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