"Человек, собака, дружба на всю жизнь": Чарли Ханнэм снимется в фильме о скалолазе

Актер также выступит продюсером картины.

Английский актер Чарли Ханнэм исполнит главную роль в фильме о скалолазе Бене Муне и его собаке.

Читайте такжеЗвезды "Игры престолов" снова сыграют вместе - теперь в комедии о вампирахКак пишет Deadline, фильм будет основан на книге скалолаза «Денали: Человек, собака, дружба на всю жизнь».

Актер также выступит продюсером картины.

Зрителям поведают реальную историю Муна и его пса Денали, охватывающую 15 лет. Забрав беспородного щенка из приюта, британец всегда брал его с собой. Когда у хозяина в 29 лет обнаружили рак, верный пёс не отходил от него. После выздоровления скалолазу пришлось ухаживать за Денали, заболевшим тем же самым.

За сценарий и постановку возьмется Макс Уинклер («Взрослые игры»). Помимо Ханнэма, продюсерские функции на себя также возьмут Альберт Бергер и Рон Йеркса. За производство фильма отвечает студия SpyGlass Media Group.

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