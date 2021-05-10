Улучшили свои прогнозы букмекеры и по Украине.

Состоялись первые репетиции участников накануне старта песенного конкурса Евровидение 2021 в Роттердаме. После них букмекеры обновили свои прогнозы относительно победителя.

Читайте такжеЕвровидение 2021: украинская группа Go_A отправилась в Роттердам на конкурсСоответствующие ставки опубликованы на официальном сайте международного конкурса.

Так, по состоянию на 10 мая на первое место взлетела Франция, ей уступила бывшая лидер Мальта. Третью строчку занимает Швейцария. Четвертое и пятое место прогнозируют Италии и Болгарии соответственно.

Улучшили свои прогнозы букмекеры и по Украине. Так, представитель нашей страны группа Go_A занимает сейчас 10 место в таблице. Раньше они были на 18-20 строчке.

Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения 2021: таблица

Мальта

Франция

Швейцария

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поехала группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко