Пока что актеры не готовы пройти ДНК-тест.

Известные голливудские актеры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон могут оказаться братьями. Они очень похожи, из-за чего многие и раньше в шутку называли их родственниками. Однако оказалось, что родители актеров на самом деле когда-то были "тесно" знакомы.

Так, в новом подкасте Келли Рипы Let’s Talk Off Camera Макконахи рассказал о том, что он и Харрельсон скоро снова появятся на экранах вместе. Они сыграют в новой комедии от Apple TV+. Сериал, в котором Макконахи и Харрельсон снова будут играть близких людей, получит 10 эпизодов.

По словам Макконахи, он и Харрельсон дружат уже много лет. Однажды они узнали, что могут быть братьями. Тогда актеры отдыхали в Греции. В какой-то момент мама Макконахи заявила, что знала отца Харрельсона. При этом женщина сделала особый акцент на слове "знала", из-за чего все вокруг поняли, на что она могла намекать.

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Конечно, актеры не смогли это проигнорировать. Они изучили факты о своих родителях. Отец Харрельсона был наемным убийцей, он неоднократно попадал в тюрьму, пока не получил пожизненный срок и окончательно не "загремел" за решетку.

Актеры выяснили, что когда мать Макконахи была в разводе, она могла увидеться с отцом Харрельсона, когда тот был на свободе. Более того, им удалось отыскать чеки из Техаса, которые указывают их вероятную встречу.

Это удивило актеров. Между тем, дети Макконахи называют Харрельсона "дядей". Сам Мэттью слышит такое же обращение от наследников Вуди.

Харрельсон совершенно не против ДНК-теста, а вот Макконахи боится. Ведь если это окажется правдой, то мужчина, который его растил, окажется не его родным отцом.

Напомним, ранее стало известно, что в самолет с Мэттью Макконахи ударила молния.

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