Стриминговая платформа Netflix заказал производство спин-офф сериала "Бриджертоны".
"Многие зрители не знали историю королевы Шарлотты до того, как "Бриджертоны" представили ее миру, и мы рады, что новый сериал расширит ее. Шонда и ее команда продуманно развивают вселенную "Бриджертонов", придерживаясь привычного качества и стиля, что, несомненно, порадует поклонников шоу. Занимаясь планированием и подготовкой ко всем предстоящим сезонам сейчас, мы надеемся сохранить темп, который позволит даже самым ненасытным зрителям оставаться довольными", - говорится в официальном заявлении Netflix.
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